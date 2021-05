ROMA (ITALPRESS) – Il nono appuntamento di Figc Youth Lab e della sua webinar series ha visto la partecipazione di TeamSystem, premium partner della Federcalcio. “Supportare lo sviluppo di un sistema sportivo digitale ed innovativo e trasformare la propria passione con l’aiuto del digitale” il tema affrontato da TeamSystem. Obiettivo del webinar quello di “lasciare e lanciare idee che permettano di lavorare e pensare, magari insieme”. “Oltre ad essere partner strategici della Figc, TeamSystem è un’azienda che ha fatto della propria passione per il digitale una mission: portare il digitale all’interno di ogni impresa, digitalizzare le aziende, fino al micro business ed il Paese, permettendo agli imprenditori di trasformare idee e progetti in vere opportunità imprenditoriali”, ha detto Domenico Castriotta, Head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem, azienda che dal 1979 si occupa di soluzioni digitali al servizio delle imprese. “Questo ci ha permesso di portare la cultura digitale nel mondo del lavoro, dell’imprenditorialità e delle aziende. Bisogna lavorare per rendere competitive le aziende in un contesto che è sempre più globale, vogliamo valorizzare il talento e aderire all’Agenda 2030 per ridurre l’impatto ambientale, modernizzare il Paese e ascoltare le esigenze di ognuno”. “Lo sport ed il benessere sono diventate un’industria e TeamSystem, attraverso il digitale, vuole semplificare i progetti e trasformare la passione in business”, ha completato Roberto Di Giacomo (Marketing & Digital Wellness, TeamSystem), illustrando una serie di soluzioni specifiche dell’universo sport e benessere sottolineando che “il cliente deve essere al centro dell’experience”, il “customer journey” è un cambio di paradigma e bisogna “uscire dalla comfort zone, questa è stata una grande lezione della pandemia, bisogna riadeguarsi e mettersi in discussione”. Molte le soluzioni evidenziate dall’archivio digitale al CRM, dalla comunicazione alle statistiche, dalla gestione dei collaboratori sportivi alla gestione economica e contabile. Il tutto fortemente incentrato sullo sportivo che grazie all’APP può ad esempio prenotare, acquistare, vedere il proprio piano di allenamento. “Il futuro sta diventando concreto, e sta diventato un’opportunità con il digitale, soprattutto quando uniamo persone e digitale”. In maniera complementare, ha commentato Vito Di Gioia, segretario nazionale Figc-Sgs ,”ci sono molti punti in comune con le attività e la formazione che stiamo creando per quelli che saranno gli “Ambasciatori dell’Innovazione per il Territorio Italianò. E’ questo uno dei principali obiettivi del nostro FIGC Youth Lab: innovare il calcio di base partendo dalle competenze digitali”. All’incontro presente anche Alberto Nabiuzzi, cofondatore e responsabile tecnico di YouCoach srl, recentemente selezionata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc per digitalizzare l’ambizioso “Evolution Programme”, il nuovo progetto tecnico di Sviluppo Territoriale che punta a creare una rete metodologica capillare. YouCoach è un’esperienza che emerge dalla passione di persone votate al calcio con particolare attenzione alla visualizzazione, alla condivisione e alla diffusione di metodologie federali di allenamento. “Stiamo diventando tutti Ambasciatori tecnologici perchè si può portare semplificazione nella nostra vita e attingendo ad una quantità di informazioni non disponibile in precedenza”, ha commentato Nabiuzzi presentando YouCoach (https://www.youcoach.it/it/figc/intro) come strumento al servizio degli allenatori a livello capillare e territoriale. “La sfida più difficile è trasformare in digitale i pensieri metodologici dell’allenatore e noi vogliamo creare attorno all’allenatore un ecosistema. Vogliamo dare voce alle metodologie delle Scuole di Calcio Italiane, si tratta di un dialogo tecnico, tecnologico e metodologico e la partnership con la Figc ci ha portato a dialogare con la Federazione mettendo in rete le 60 Aree di Sviluppo Territoriale e oltre 400 Scuole Calcio (più di 10.000 allenatori iscritti alla mailing list).

(ITALPRESS).