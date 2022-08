VENEZIA (ITALPRESS) – Tra storie e laboratori per i più piccoli e per le comunità, “Venezia fa spettacolo” continua … e lo fa Sottocasa – nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia – dal 3 al 14 settembre con 11 appuntamenti che si snodano in aree inedite della laguna e della terraferma, tra parchi, ville, corti e giardini. Cinque diverse iniziative artistiche prodotte per creare occasioni d’incontro e di spettacolo dal vivo sul territorio, in un’ottica di inclusione e innovazione sociale, valorizzando allo stesso tempo luoghi e spazi meno frequentati della città: da Favaro a Chirignago, dalla Gazzera a Campalto ai parchi di Mestre, passando per le isole di Pellestrina e della Giudecca, fino alla Serra dei Giardini di Venezia. Il progetto “Venezia fa spettacolo” è inserito nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani, manifestazione di spettacoli dal vivo nella Città Metropolitana di Venezia, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia grazie al contributo del MIC Ministero della Cultura, riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Torna così a settembre “Sottocasa”, il progetto dello Stabile del Veneto con 11 appuntamenti realizzati assieme alle artiste Susi Danesin e Isabella Moro e alla compagnia Barabao Teatro, che vuole coinvolgere grandi e piccoli in un percorso in cui verranno proposti giochi teatrali accompagnati dalla narrazione di storie fantastiche, avvincenti e pedagogiche. Sono le “Storie buffe e divertenti di fiori, alberi e terra”, a cura di Susi Danesin e Daniele Vianello: narrazioni di piccoli semi, di radici, di un mondo sotterraneo che cresce fino ad arrivare alle chiome più folte degli alberi (tre repliche). Quella della deliziosa ma minacciosa “La casetta di marzapane”, con Cristina Ranzato e Andrea Vedovato (due repliche). Quella dell’astuto lupo che, per la tremenda fame, imbroglia la piccola protagonista di “Cappuccetto Rosso Rhapsody” (due repliche). Quella di chi da “Eterni secondi” è entrato nella leggenda dello sport. Entrambe con Romina Ranzato e Ivan Di Noia. E poi tre laboratori “Tic, tac, Boom!” per bambini dai 5 anni che, con i loro genitori, saranno coinvolti, grazie alla magia del teatro e alla preparazione di Susi Danesin e Isabella Moro, in attività di movimento creativo.

