MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi il nuovo album di Taylor Swift, “The tortured poets department”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei principali store. A poche ore dalla pubblicazione, la popstar internazionale ha sorpreso i fan annunciando sui social la versione speciale del nuovo progetto discografico, per un totale di 31 tracce: “Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle con voi, quindi ecco la seconda puntata di TTPD: The Anthology. 15 canzoni in più. E ora la storia non è più mia… è tutta vostra”.

Sul nuovo album Taylor Swift ha aggiunto attraverso i social: “Un’antologia di opere inedite che riflettono eventi, opinioni e sentimenti di un momento fugace e fatalista, sensazionale e doloroso in egual misura. Questo periodo della vita dell’autore è ormai concluso, il capitolo è stato chiuso. Non c’è nulla da vendicare, non ci sono conti da regolare una volta che le ferite si sono rimarginate. E, riflettendoci meglio, un buon numero di esse si sono rivelate autoinflitte. Chi scrive è fermamente convinto che le nostre lacrime diventino sacre sotto forma di inchiostro su una pagina. Una volta che abbiamo raccontato la nostra storia più triste, possiamo liberarcene”.

La pubblicazione è accompagnata da “Fortnight”, il primo singolo del progetto discografico da oggi in radio, realizzato in collaborazione con Post Malone per il quale sarà online anche il videoclip ufficiale dalle 2am di sabato 20 aprile. Per annunciare il singolo di apertura della nuova era musicale, Taylor Swift ha dichiarato sui social: “Sono una grande fan di Post per la sua scrittura, la sua sperimentazione musicale e le melodie che crea e che rimangono in testa per sempre. Ho potuto assistere in prima persona alla magia della sua creatività quando abbiamo lavorato insieme a “Fortnight”. Non vedo l’ora che possiate ascoltare questa canzone”.

