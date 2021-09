Tav, Virano (TELT) “L’opera va verso la fine”

La Torino - Lione? "L'opera va verso la fine - dice Mario Virano, Direttore Generale TELT - In Francia ci sono tre opzioni per la tratta nazionale, entro la fine dell'anno arriverà la loro scelta definitiva. I punti sono definiti, Rfi ha preso l'impegno a fare la progettazione anche in ragione dei finanziamenti". jp/mgg/mrv