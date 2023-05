PALERMO (ITALPRESS) – Alla Targa Florio, la corsa più antica del mondo, è stato confronto serratissimo e appassionante per i piloti del Pirelli Star Rally 4 TOP anche per la doppia valenza della gara, che oltre ai punti per la classifica della serie assegnava anche i primi sostanziosi premi in denaro della stagione, legati ai risultati dei primi tre rally del Campionato Italiano Rally Sparco 2023. Tre i protagonisti principali della gara e del primo scorcio di stagione, e che non a caso hanno ottenuto sin qui una vittoria a testa: Moreno Cambiaghi, trionfatore in Targa Florio, Christopher Lucchesi, che con il piazzamento siciliano si è aggiudicato classifica e primo premio (5.000 euro) del girone iniziale dopo la vittoria al Ciocco, e Gabriel Di Pietro, che fino al ritiro era sembrato in grado di ripetere a Palermo la vittoria ad Alba. A questi tre va aggiunto Fabio Farina, il trentino che è stato sinora l’unico a collezionare tre podi di trofeo in altrettanti rally, e che anche in questa occasione ha offerto una prestazione in crescendo che gli ha permesso di portarsi al comando della classifica stagionale del Pirelli Star Rally 4 TOP e di conquistare per la discriminante il secondo premio (2.000 euro) del girone iniziale davanti a Cambiaghi (1.000). Nel rally siciliano l’altalena al vertice è stata entusiasmante. Cambiaghi, primo leader fra i trofeisti, è stato subito scalzato da Gabriel Di Pietro con Stefano Santero (che da questa gara ha cambiato vettura passando dalla Renault Clio all’imperante Peugeot 208 Rally4) e “Lucchesi jr” in scia. Ma sulla prova speciale di Cefalù che chiudeva la prima parte di gara sia Di Pietro che Santero uscivano di scena ed iniziava il testa a testa Cambiaghi-Lucchesi che si alternavano al comando. Sul finire, con Cambiaghi in vetta, Lucchesi pagava 10″ di penalità e Farina, già vicinissimo, lo scavalcava proprio sul tratto cronometrato finale. Alle loro spalle Nicola Cazzaro riusciva a difendere per appena 3″ la quarta posizione dal ritorno di Giorgio Cogni, condizionato nel risultato dal tempo perso sulla prova di Scillato. Nuova promettente puntata del suo percorso di apprendimento per il giovanissimo Michael Rendina, sesto dei trofeisti davanti a “Nember”. Nella gara nazionale valevole per la Zona 8 del CRZ – e vinta come quella del Tricolore da un pilota Pirelli (Marco Pollara su Skoda Fabia nel CRZ, il campione italiano in carica Andrea Crugnola su Citroen C3 nel CIAR Sparco) – il primo classificato degli iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ è stato Agostino Capraro, terzo assoluto su una Mitsubishi Lancer Evo.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com