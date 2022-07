PALERMO (ITALPRESS) – “La sinistra è sempre più a corto di argomenti. A tratti disperata e imbarazzante, anziché parlare di programmi, rincorre fake news – smentite da autorevoli fonti del governo – per infangare gli avversari politici. Un film tristemente già visto, di una sinistra ormai allo sbando, orfana di ciò che resta dei cinquestelle, e al lavoro per formare una coalizione a dir poco fantasiosa. Il tutto sottacendo le proprie colpe e le relazioni internazionali di Letta, che da premier firmò gli accordi con la Russia di Putin contribuendo a rendere l’Italia dipendente da Mosca”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe. “Per non parlare – aggiunge – dell’ultima follia, quella per cui sarebbe il Cremlino a utilizzare i clandestini come strumento di pressione su Italia ed Europa per favorire i partiti di destra, proprio mentre il Pd ha deciso di votare contro il rifinanziamento della missione di sostegno alla Guardia Costiera Libica. Assurdo: se c’è una forza che più di ogni altra combatte l’immigrazione clandestina, quella è la Lega. Se questa è la campagna elettorale del Pd, ben venga, faciliteranno agli italiani il compito di mandarli a casa il prossimo 25 settembre”.

