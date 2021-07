ROMA (ITALPRESS) – Parte il countdown per il XXV Premio Internazionale Fair Play – Menarini, presentato questa mattina a Roma, presso la sede nazionale di Confagricoltura, da anni partner della manifestazione. Nella cornice di Sala Serpieri, sono stati svelati il programma e le novità dell’edizione 2021, oltre ai nomi dei premiati che, il prossimo 1° settembre, riceveranno il riconoscimento dedicato al fair play e all’etica sportiva durante la cerimonia di gala a Castiglion Fiorentino. Un’edizione che punta in alto, sia in termini di emozioni che di qualità, per festeggiare in modo speciale il venticinquennale della kermesse, nata nel 1997 con l’obiettivo di celebrare i grandi valori dello sport. “Agricoltura e sport sono strettamente connessi tra loro e i valori del fair play sono, da sempre, la nostra sostenibilità – spiega il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – L’agricoltura è, infatti, un settore rispettoso dell’ambiente, dei valori storico culturali e delle persone, perchè se non avessimo rispetto per la terra e per i nostri agricoltori non avremmo cibo. L’agricoltura è un allenamento duro e costante, un lavoro di squadra e un sistema che genera eccellenze, assicurando salubrità e alta qualità a beneficio di tutti i consumatori”.

Nell’anno della vittoria azzurra agli Europei di calcio, e con i Giochi Olimpici di Tokyo sempre più vicini, la XXV edizione del Premio Fair Play-Menarini potrà contare su un parterre di campioni e personaggi sportivi di grande rilievo che, attraverso le loro storie e i loro esempi, racconteranno il lato sano e appassionato dello sport mondiale. Principale novità di quest’anno sarà, infatti, il Premio speciale nella categoria “Modello per i giovani”, dedicato alla memoria del grande campione Paolo Rossi: un doveroso riconoscimento che, questa mattina, è stato presentato dal comitato organizzatore del premio insieme alla moglie di “Pablito”, Federica Cappelletti, e che sarà assegnato a due importanti personalità del mondo calcistico come Marco Tardelli e Hans-Peter Muller. E proprio dall’olimpo del pallone, arriveranno a Castiglion Fiorentino a ritirare il premio anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic il tecnico della Nazionale sammarinese, Massimo Bonini, l’olandese Patrick Stephan Kluivert, Eleonora Maria Goldoni, giovane attaccante del Napoli Calcio Femminile e l’ex arbitro Pierluigi Collina. Al loro fianco, leggende dello sport come il coach ed ex tennista svedese, Stefan Edberg, lo “Sparviero” del pugilato Patrizio Oliva, e Pierluigi Marzorati, bandiera storica della Pallacanestro Cantù.

E poi, ancora, tanti sportivi simbolo delle più diverse discipline come l’allenatore ed ex judoka aretino, Matteo Marconcini, la nuotatrice ungherese da record, Katinka Hosszu, e il canottiere Romano Battisti. Il Premio speciale dedicato al ricordo di Franco Lauro, nella categoria “Narrare le emozioni” sarà invece consegnato alla giornalista sportiva di Mediaset, Lucia Blini. Importante, inoltre, il sodalizio con il Centro sportivo Fiamme Gialle che anche per questa edizione riconferma il premio “Studio e sport”, categoria che andrà, su segnalazione dell’Ufficio scolastico della provincia di Arezzo, a una studentessa che avrà ottenuto buoni risultati agnostici accompagnati da un ottimo rendimento scolastico. Al fianco del premio in veste di title sponsor, c’è il Gruppo Farmaceutico Menarini che, da nove anni, lega il proprio nome ai valori dell’etica e del fair play promossi dalla manifestazione.

“La XXV edizione del Premio Fair Play – Menarini sarà anche l’occasione per celebrare, attraverso i valori dello sport, l’enorme sforzo che operatori sanitari, ricercatori, volontari e tutti coloro che sono impegnati in prima linea stanno compiendo per uscire da questa terribile pandemia – ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Global Risorse Umane Menarini – In questo periodo, tanto atteso, di ripartenza ci auguriamo che i valori del fair play, fondati sulla condivisione di principi che rappresentano la vera essenza dello sport, siano il faro che ci guidi nell’affrontare le sfide del futuro”. Sostenuto anche dal main sponsor Consultinvest, l’edizione del venticinquennale del Premio Fair Play – Menarini torna a mettere in calendario un ricco programma: una tre giorni di iniziative ed eventi collaterali che avrà inizio lunedì 30 agosto a Castiglion Fiorentino con una partita di calcio a favore della ricerca, in memoria di Chiara e Fabrizio Meoni, a cui prenderà parte anche la squadra calcistica della Federazione Nazionale degli Infermieri, e con il talk show “I campioni si raccontano”.

Martedì 31 agosto sarà, invece, la volta della Cena di Gala, organizzata dal Title Sponsor Menarini nella magica cornice fiorentina di piazzale Michelangelo, durante la quale avverrà la consegna del simbolo “L’essenza del fair play”. Infine, mercoledì 1° settembre, nella suggestiva piazza del Municipio di Castiglion Fiorentino, andrà in scena la Cerimonia di premiazione, condotta ancora una volta da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano e trasmessa in diretta televisiva alle ore 20.30 su Sportitalia, media partner dell’evento. “Siamo orgogliosi di ospitare, per il nono anno consecutivo, il Premio Internazionale Fair Play – Menarini – illustra Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, – una manifestazione che si fa portabandiera di valori sani, duraturi nel tempo e in grado di guardare al futuro. Un ideale, quello del fair play, che ha permesso a Castiglion Fiorentino di crescere come comunità diventando ambasciatore di quei principi di etica e rispetto che dovrebbero diventare delle regole non scritte da seguire sempre, nello sport come nella vita quotidiana”.

Presente alla conferenza stampa anche la vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis che ha preso la parola subito dopo il videomessaggio girato dal presidente Giovanni Malagò: “Lo sport italiano sta vivendo un momento esaltante che ci ha permesso di capire come il fair play abbia un ruolo fondamentale non soltanto nel processo di accettazione delle sconfitte, ma anche nella gestione delle vittorie. Il fair play è un seme che il Premio Fair Play – Menarini, proprio come il Comitato Olimpico, cerca di gettare e coltivare da sempre, soprattutto in un’ottica educativa nei confronti delle giovani generazioni.”

Di seguito le categorie e i premiati del XXV Premio Internazionale Fair Play – Menarini:

Marco Tardelli e Hans-Peter Mueller – Premio speciale Paolo Rossi, categoria “Modello per i giovani”

Sinisa Mihajlovic – categoria “Sport e salute”

Massimo Bonini – categoria “Fair play”

Pierluigi Collina – categoria “Valori educativi dello sport”

Eleonora Maria Goldoni – categoria “Fair play e solidarietà”

Patrick Stephan Kluivert – categoria “Valori sociali dello sport”

Stefan Edberg – categoria “Carriera nel fair play”

Pierluigi Marzorati – categoria “Una vita per lo sport”

Matteo Marconcini – categoria “Promozione dello sport”

Patrizio Oliva – categoria “Sport e vita”

Katinka Hosszu – categoria “Personaggio mito”

Romano Battisti – categoria “Lo sport oltre lo sport”

Lucia Blini – Premio speciale Franco Lauro, categoria “Narrare le emozioni”

Premio Speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”

