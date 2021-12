Tante novità in casa DS

Nuovo ingresso nella gamma DS Automobiles, DS 4 è una vettura che ha in se tre anime: quella della berlina compatta ed elegante, oppure quella più sportiva Performance Line e, per coloro che amano lo stile da Suv-Coupé, DS 4 Cross esprime dinamismo e spirito d’avventura. Per quanto riguarda l’elettrico, invece, DS 3 Crossback E-Tense guadagna ora quasi il 7% di autonomia in più, salendo a 341 km. abr/