Tangenti sulle protesi dentali, a Milano tre nuovi arresti

Altri tre arresti e nuovo sviluppo nell'inchiesta della Procura di Milano per presunte mazzette su protesi e apparecchi dentali. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone accusate di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'operazione si inserisce in una più ampia indagine che vede coinvolti complessivamente 11 indagati. vbo/gsl