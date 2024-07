ROMA (ITALPRESS) – “Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore… probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perchè in parte tutto questo l’ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto. Fortunatamente sono state escluse lesioni muscolari, ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa del bicipite femorale probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo). I tempi di recupero dovrebbero essere in teoria piuttosto rapidi ma sicuramente dovrò sottopormi ad una settimana di terapie intensive e allenamenti differenziati”. Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro assieme alla schermidrice Arianna Errigo a Parigi2024, affida ai suoi social le sue sensazioni in seguito aldolore sentito ieri nel bicipite femorale (della gamba sinistra, quella di stacco, ndr) durante il riscaldamento a Szekesfehervar (Ungheria), nella tappa Gold del Continental Tour. “Non sono in pericolo le Olimpiadi come tempi – ha aggiunto l’altista delle Fiamme Oro, campione a cinque cerchi, mondiale ed europeo – ma tutte le gare di avvicinamento che mi avrebbero aiutato a raggiungere il miglior stato di forma quel giorno sì. Ho sognato un percorso senza problemi e per la prima volta nella mia vita questo stava per accadere ma ora mi ritrovo sdraiato in un letto con mille dubbi e paure. Solo una cosa mi rimbomba in testa e mi dà la forza: se nessuno ci è mai riuscito prima, ci deve essere un motivo! Nessuno nella storia ha mai coronato il sogno di vincere due medaglie d’oro in questo dannato sport e vi giuro che io, nonostante questo stop, continuerò a fare di tutto per essere il primo nel riuscirci. Non sarà facile, lo so… ma obiettivamente mi chiedo: cosa è stato facile nella mia carriera?!?!”, ha concluso il fuoriclasse marchigiano.

