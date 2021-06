ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – In occasione della giornata mondiale dell’ambiente il canale instagram Talkin Pills ha annunciato il lancio di un nuovo podcast sulla sostenibilità chiamato Talkin Green. Il podcast che affronta nella maniera più semplice possibile i temi che riguardano ambiente, economia e società. Di come insomma il futuro digitale e green impatterà sul quotidiano e di come debba essere guidato per il benessere comune.

Il programma, che uscirà ogni lunedì su Spotify e Apple Podcast, è già disponibile in anteprima. Viene condotto da Marco Pietro Lombardo in compagnia della giornalista Sveva Biocca, giornalista fondatrice del canale @3__news, su Instagram. magazine che tocca i temi di politica, tecnologia e sport.

E ha come primo ospite Marco Armellino, co-founder di Aworld. Ovvero l’app che partecipa al programma ActNow dell’Onu e che aiuta ad assumere comportamenti più consapevoli grazie a contenuti educational e di gamification.

Ogni settimana si succederanno poi altri protagonisti di vari settori per aiutare a capire cosa voglia dire essere sostenibili. E cosa fare, nel nostro piccolo per creare meno impatto ambiantale giorno dopo giorno. Anche TraMe&Tech vi aspetta su Talkin Green, il cui ascolto è semplice grazie a smartphone, tablet, computer e assistenti vocali Amazon Alexa e Google.

