Tajani “Sosteniamo l’Ucraina, ma non siamo in guerra con la Russia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) -"Il nostro obiettivo è sostenere l'Ucraina, ma non siamo in guerra con la Russia: stiamo difendendo il diritto internazionale e l'indipendenza dell'Ucraina, che è una cosa ben diversa" rispetto a "fare la guerra alla Russia. Lo abbiamo sempre detto e lo continuiamo a ripetere: credo che l'Europa debba parlare unita e non divisa". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. xf4/sat/gtr