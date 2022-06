Tajani “M5S sia più serio, evitare fibrillazioni governo”

"Il M5s mi sembra in cerca di visibilità. In questo momento bisogna sostenere il governo e impedire che ci siano fibrillazioni inutili. Il M5S deve essere un po' più serio in questa fase così delicata". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. xb1/mgg/gtr