Tajani: “Giustizia lumaca un danno per l’economia”

La riforma della giustizia “è una battaglia storica di Forza Italia perché intanto dobbiamo ridurre i tempi di una giustizia lumaca sia per quanto riguarda i processi civili sia per quelli penali”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito, arrivando al punto di raccolta firme per il referendum sulla giustizia. sfe/sat/gtr