Tajani “Dobbiamo rispettare impegni Nato ma anche Patto di Stabilità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non c'è solo la quantità, c'è anche la qualità. Noi siamo il Paese, dopo gli Stati Uniti, con il maggior numero di uomini e donne impegnati nella Nato. L'obiettivo di spesa del 2% del Pil per la difesa è fondamentale, ma bisogna affrontare il nodo del Patto di Stabilità. Il Patto ci impone un percorso stringente per ridurre il debito pubblico, ma dobbiamo trovare un equilibrio che ci permetta di rispettare i nostri impegni internazionali senza violare i vincoli di bilancio". Lo afferma Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri che si è svolto a Bruxelles. xf4/sat/gsl