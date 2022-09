Cambiare la Costituzione a maggioranza “non è nel nostro Dna. E’ stata la sinistra a provarci in passato”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere.it. “Noi siamo per il presidenzialismo fin dagli anni Novanta. Declinato secondo il modello francese o secondo quello americano, il presidente della Repubblica diventerebbe sul serio rappresentante dell’unita’ nazionale, la guida del Paese scelta del popolo, eletto come viene eletto il sindaco”, spiega. Quanto al rischio di rimanere schiacciati tra Meloni e Salvini, Tajani nega ci sia questo pericolo, “assolutamente no. Noi siamo protagonisti. Con la nostra storia e con la nostra identità non ci sentiamo schiacciati da nessuno. Ma siamo orgogliosi di rappresentare i valori popolari europei. Senza di noi non esisterebbe il centrodestra. E intendiamo svolgere un ruolo fondamentale anche nel prossimo governo”. Alla domanda se nelle cancellerie europee c’è preoccupazione per un governo italiano a guida Meloni, dice: “No, credo ci sia molta strumentalizzazione politica. Meloni presiede il partito dei Conservatori in Europa. Tutti i nostri interlocutori fuori dai confini nazionali conoscono il programma della nostra coalizione che non è in nulla contrario all’Europa. E poi ci siamo noi come garanzia”. Infine, Tajani esclude alla possibilità di un “governo Ursula, noi diciamo assolutamente no. In Italia si parla di maggioranza Ursula per permettere alla sinistra di andare al potere quando l’orientamento prevalente dei cittadini è di votare il centrodestra”.

