ROMA (ITALPRESS) – “E’ incredibile, non ho parole per descrivere queste emozioni, andrò ai Giochi! Un sogno ad occhi aperti! Grazie di cuore a tutti”. Con queste parole, appena sceso dal quadrato di gara al Torneo di Qualificazione Olimpica continentale, che mette in palio gli ultimi pass per i Giochi di Tokyo 2020, in corso di svolgimento a Sofia, Simone Alessio commenta la sua fresca qualificazione olimpica. L’azzurro strappa il pass per Tokyo nella categoria -80 kg e raggiunge Vito Dell’Aquila già qualificato. Una giornata di Taekwondo emozionante la sua, con incontri tesi e impegnativi, come è giusto che sia a questi livelli. Al primo incontro ha superato il macedone Filip Dodevski per 10-9, al secondo il belga Nicholas S Corten, per 3-0 al golden round, dopo che i primi tre round erano finiti 3-3. Nella semifinale valida per l’accesso ai Giochi realizza un capolavoro contro il tedesco Tahir Guelec. Un incontro sempre dominato dall’azzurro, senza alcun errore o distrazione, che si impone con il punteggio netto di 21-2. Domani sarà il turno delle azzurre Maristella Smiraglia, +67 kg e Paulina Armeria Vecchi -57 kg. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così 240 (124 uomini, 116 donne) in 24 discipline differenti con 45 pass individuali.

“Sono contento, la sensazione di adesso è bellissima perchè mi sono liberato dopo un anno e mezzo di ansia in cui pensavo solo a qualificarmi” il commento all’Italpress dell’azzurro Alessio dopo la qualificazione. “Finalmente posso staccare una settimana, sono soddisfatto, ho raccolto i sacrifici di questi 18 mesi” ha detto l’atleta calabrese di Sellia Marina.

“Sono molto felice perche’ diventa sempre piu’ complicato qualificarsi e farlo con due atleti e’ un successo. Dimostra la validita’ della scuola italiana, inoltre questi atleti sono giovani e rappresentano un investimento per gli anni futuri. Anche lo staff rinnovato ha fatto un grande lavoro, hanno meritato. Adesso vediamo domani se riusciamo anche con la squadra femminile a portare a casa qualcosa” ha detto all’Italpress del presidente della Federazione Taekwondo Angelo Cito. “E’ stata una giornata veramente emozionante prima di tutto perche’ si tornava in gara dopo diverso tempo e non sapevamo come avrebbero ripreso gli atleti. E’ stato un crescendo, Simone e’ stato bravissimo” ha concluso Cito.

