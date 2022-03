ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla vittoria della President’s Cup, Simone Alessio sale ancora sul gradino più alto del podio e conquista altri 20 punti validi per il ranking olimpico. La competizione internazionale di classe G2 si sta disputando in questi giorni a Sofia, in Bulgaria, e vede la partecipazione di 464 atleti senior più altri 538 partecipanti suddivisi nelle categorie junior e cadetti. La corsa ai Giochi di Parigi 2024 continua a vele spiegate e Simone consolida così il suo 5° posto nella categoria -80 kg.

(ITALPRESS).

