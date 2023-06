ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni c’è stata grande disponibilità per creare una sinergia facendo crescere il Grand Prix. Un progetto che avevamo impostato per essere un evento unico al mondo, ci siamo riusciti grazie al Comune di Roma e Sport e Salute. Saranno presenti 54 nazioni con i migliori atleti a livello mondiale, in nessun’altra città del mondo accade”. Così Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo, durante la presentazione della IV Edizione del World Taekwondo Grand Prix 2023 che si terrà a Roma dal 9 all’11 giugno. “Volevamo sviluppare un grande evento, oltre che una tappa per le qualificazioni olimpiche, impostato sul sociale dove famiglie e bambini possono praticare sport di base. Oggi il Grand Prix di Roma viene ammirato ovunque, tutti vogliono partecipare. I nostri atleti sono molto più popolari a livello mondiale che italiano, siamo riusciti a portare l’attenzione su questo evento e siamo contenti”, prosegue. Poi su Vito Dell’Aquila, campione olimpico, Cito ha sottolineato come “non potrà gareggiare per una frattura alla mano, vedremo se dovrà sottoporsi a intervento. Purtroppo è capitato questo incidente e non potrà esserci”, conclude.

“Il binomio Taekwondo-Foro italico è vincente; ha funzionato, il Foro italico è sempre di più la casa dello sport italiano e sta crescendo anche in termini di percezione. Copertura Pietrangeli? Pensare che possa essere un palaindoor che ospiti i tappeti del taekwondo stupisce. Sport e Salute cerca di dare il meglio permettendo di svolgere il grande evento sportivo insieme alla pratica di base, un binomio vincente perchè abbiamo grandi campioni e i bambini” le parole di Vito Cozzoli, presidente e AD di Sport e Salute.

“Il Grand Prix di taekwondo entra a tutti gli effetti tra i grandissimi appuntamenti che Roma ospita. E’ un grande onore per noi, c’è stato un lavoro quotidiano con la Federazione che ha portato risultati straordinari, un lavoro condiviso con Sport e Salute. Quello che si fa a Piazza di Spagna è un grande evento, come pochi se ne fanno al mondo” ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

