Tabacco, intesa Coldiretti-Philip Morris per la sostenibilità

Rinnovata l’intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti per l’acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia. L’iniziativa si ricollega all’accordo siglato dal Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris Italia che prevede, da parte della multinazionale, investimenti sulla filiera tabacchicola italiana fino a 500 milioni. abr/mrv/red