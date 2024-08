PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Grande sorpresa nel singolare femminile di tennis dei Giochi di Parigi2024, in scena sulla terra rossa del Roland Garros. La polacca Iga Swiatek, favorita numero uno del torneo, prima giocatrice del ranking Wta e vincitrice su questi campi degli Open di Francia nel 2020, 2022, 2023 e quest’anno, si è arresa in semifinale di fronte a Qinwen Zheng. La tennista cinese, numero 7 del mondo e sesta forza del tabellone, reduce dal successo nei “Palermo Ladies Open”, si è imposta col punteggio di 6-2 7-5.

Nella finale per la medaglia d’oro la Zheng sfiderà la vincente del match Schmiedlova-Vekic.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]