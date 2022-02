VICENZA (ITALPRESS) – Ha preso il via a Vicenza il Rally Meeting 2022, mostra mercato dedicata ad auto da rally, preparatori, noleggiatori, scuderie, piloti e appassionati. La manifestazione che si svolge in Fiera a Vicenza è organizzata dal due volte campione del mondo (1988-89 Lancia Delta) di rally Miki Biasion in collaborazione con Aci Vicenza. L’evento è iniziato stamttina alle ore 11 e terminerà nel pomeriggio di domani. All’inaugurazione era presente il ministro per la disabilità Erika Stefani, il vicesindaco di Vicenza Matteo Celabron e gli organizzatori Miki Biasion e il presidente dell’Aci di Vicenza Luigi Battistolli. All’interno della fiera erano presenti circa 60 espositori e si potevano ammirare storiche autovetture del Martini Racing Cars History come Porsche, Alfa Romeo, Ford e altre macchine che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo. Alle ore 12 in punto c’è stato il primo impegno ufficiale; la premiazione per i campionati 2021 e la presentazione per i campionati 2022 della Suzuki Motor Sport. Sugli schermi sono state proiettate le immagini delle autovetture Suzuki e delle altre discipline sportive sponsorizzate dall’azienda di automobili e motocicli giapponese.

Dopo la presentazione è salito sul palco il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli che ha parlato dello sport che unisce e che ispira e del perchè Suzuki investa nello sport non solo automobilistico, ma anche in altre discipline come il calcio, il ciclismo e l’hockey. L’azienda è anche sponsor della nazionale italiana di rugby. Suzuki sponsorizza molti sport, tutti in modo diverso ma sempre con ottimi risultati, e crede nella comunicazione valoriale creando iniziative durevoli nel tempo come la Suzuki Rally Cup arrivata alla quindicesima edizione. Nalli ha poi presentato i numeri ottenuti da Suzuki negli ultimi anni e la sua continua crescita. Ha illustrato come le persone associno il marchio Suzuki: al primo posto risulta il motociclismo, poi il calcio e al terzo e quarto posto automobilismo e rally. Massimo Nalli ha poi passato la parola a Massimo Nicoletti della Emmetre Racing, il quale ha presentato la Suzuki Rally Cup 2022 parlando delle gare e del montepremi e citando la Suzuki Jimny, uno dei fuori strada più amati nell’immaginario collettivo degli appassionati dell’automobile giapponese e tuttora utilizzato per i rally.

Nicoletti ha poi consegnato insieme a Massimo Nalli i trofei e le premiazioni per i vincitori delle gare disputate nel 2021. I trofei contenenti anche l’assegno con il premio vinto dai partecipanti sono stati consegnati ai vincitori nella Suzuki Rally Cup, nella Suzuki Rancing, Suzuki Challange, Suzuki Rally Cup campionati italiani R1, Suzuki Rally Cup Navigatori, Suzuki Rally Cup classifica Rancing Start e Suzuki Rally Cup Classifica piloti e Suzuki Rally Cup categoria piloti under 25. Durante la premiazione è salito sul palco Miki Biasion che ha ringraziato Massimo Nalli per la sua presenza alla manifestazione vicentina affermando che i rally sono stati la sua vita e facendo i complimenti ai piloti premiati e alle nuove generazioni che si affacciano al mondo dell’automobilismo e del rally Sportivo. Alle fine della premiazione si è rinnovato l’appuntamento per il prossimo anno con l’augurio di una buona stagione 2022.

(ITALPRESS).

