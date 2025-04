Suzuki in prima linea all’Expo di Osaka per la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation, insieme a ENEOS Corporation, Subaru Corporation, Daihatsu Motor Co., Ltd., Toyota Motor Corporation e Mazda Motor Corporation, sarà protagonista all’Expo 2025 di Osaka, Kansai, Giappone, con un progetto all’avanguardia per la mobilità sostenibile: l’impiego di veicoli alimentati con carburante sintetico a basse emissioni di carbonio.

Durante l’evento, spiega una nota, Suzuki fornirà veicoli dedicati al trasporto di ospiti e personale all’interno dell’area espositiva, contribuendo a dimostrare l’efficacia del carburante sintetico come alternativa concreta e pronta all’uso per i motori a combustione interna. Il carburante, sviluppato da ENEOS in un impianto dimostrativo inaugurato nel settembre 2024, viene prodotto utilizzando idrogeno proveniente da fonti rinnovabili e anidride carbonica riciclata.

Grazie al supporto del Green Innovation Fund della NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), sarà destinato all’alimentazione di una flotta di veicoli di Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota e Mazda. “Suzuki – conclude la nota – ha già testato e confermato che questo carburante è pienamente compatibile con i propri veicoli, garantendo prestazioni equivalenti ai carburanti tradizionali”.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS).