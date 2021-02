ROMA (ITALPRESS) – Il pacchetto di mischia come una 4X4. Suzuki e Federazione italiana rugby insieme per il 2021, già a partire dalla sfida di oggi all’Olimpico fra Italia e Francia nella giornata inaugurale del Sei Nazioni. L’accordo di partnership presentato oggi, di durata annuale ma con l’auspicio di entrambe le parti di proseguire anche oltre, prevede la fornitura per la Fir di una flotta di vetture Hybrid con tecnologia 4×4 Allgrip, con Suzuki che apporrà il proprio marchio sulle divise degli azzurri. “Ne siamo onorati e faremo diventare la nostra ‘S’ bianca anche per garantire eleganza alla gloriosa divisa della Nazionale – le parole di Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, durante la presentazione dell’accordo – Nel momento in cui le Federazioni faticano a trovare dei partner, mentre le case automobilistiche si chiedono quale sia la corretta strategia di comunicazione, siamo felicissimi che una Federazione dalla lunghissima tradizione abbia scelto di guidare Suzuki. Nel rugby si consolida la posizione per poi procedere nell’avanzata, con piccoli passi, senza fermarsi mai, si va lontano e questo fa parte anche della cultura giapponese e della nostra azienda. Il Dna di fare squadra e avanzare a passi progressivi ma continui ci accomuna”. Suzuki vede nel mondo dello sport la cornice ideale nella quale esprimere i propri valori: passione nel realizzare i propri sogni, ricerca del successo attraverso l’impegno costante, spirito di squadra e condivisione dell’obiettivo. Grazie ad una forte tradizione costruita su ideali incrollabili, il rugby è uno dei più fulgidi esempi di come agonismo, tenacia e competitività possano essere abbinati al rispetto delle regole e degli avversari, principi che ispirano anche l’impegno di Suzuki in ogni attività. “La Coppa del Mondo del 2019 in Giappone ha evidenziato il profondo legame tra la cultura nipponica ed i principi caratterizzanti del gioco di rugby – ha sottolineato dal canto suo Alfredo Gavazzi, numero uno della Federazione – La scelta di Suzuki quale partner automotive di Fir è coerente con la nostra volontà di legare il brand Italrugby ad aziende che condividono i nostri valori e che, come il movimento rugbistico italiano, sono costantemente impegnate ad evolvere rimanendo fedeli alle proprie radici”. Un altro aspetto fondamentale che stabilisce lo stretto legame tra Suzuki e il rugby è il terreno. Nelle mischie come durante i raggruppamenti i giocatori cercano sempre di trovare una buona presa sul terreno per poter primeggiare sugli avversari. Erba, terra e fango sono le superfici con cui si devono confrontare spesso anche i modelli di Hamamatsu per scaricare al suolo la loro potenza e avanzare in maniera sicura. Da oltre cinquant’anni Suzuki è il punto di riferimento indiscusso in materia di vetture compatte a trazione integrale, che è disponibile sulla totalità dei modelli (esclusa Swace la nuova Openspace della gamma), dal Suv ultra-compatto Ignis Hybrid all’ammiraglia Across Plug-in, passando per la grintosa Swift Hybrid e per l’ultima generazione della gloriosa Vitara Hybrid e il Jimny Pro, l’inarrestabile iconico fuoristrada del marchio di Hamamatsu. “La Federazione sceglie Suzuki come auto ufficiale del rugby italiano e della nostra nazionale, per noi è un motivo di grandissimo orgoglio – ha aggiunto Carlo Checchinato, Commercial director della Fir – La scelta di Suzuki non è casuale. Siamo due mondi che condividono valori come spirito di sacrificio, dedizione, lavoro di squadra, elementi fondamentali per migliorarsi giorno dopo giorno e creare i presupposti perchè i risultati positivi possano arrivare”.

(ITALPRESS).