ROMA (ITALPRESS) – Suzuki è partner della quarta edizione della Adriatica Ionica Race, la corsa a tappe che, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, torna a essere protagonista nel calendario ciclistico internazionale, valida anche come prova della Ciclismo Cup 2022. La casa di Hamamatsu supporta in vari modi l’organizzazione capitanata Moreno Argentin, che per quest’anno ha definito un nuovo percorso, tanto spettacolare per il pubblico quanto sfidante per i corridori. L’Adriatica Ionica Race 2022 partirà sabato da Tarvisio per concludersi mercoledì 8 giugno ad Ascoli Piceno, toccando il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna e le Marche. Le cinque tappe in programma mostreranno le bellezze di ciascuna regione, sviluppandosi tra pianure, colline e montagne e dando modo di distinguersi a tutti gli atleti, siano essi passisti, scalatori oppure velocisti.

Il brand Suzuki sarà sulla maglia rossa della gara, che verrà indossata ad ogni tappa dal miglior sprinter. La classifica di maglia sarà stilata in base ai risultati ottenuti dai ciclisti nelle volate sia ai traguardi intermedi, sia agli arrivi di tappa. Al termine di ogni tappa il leader provvisorio della speciale graduatoria sarà premiato sul podio e affronterà la frazione successiva con indosso la prestigiosa maglia. Si tratta dell’accostamento perfetto per un brand sportivo come Suzuki, che premierà il ciclista che si rivelerà più scattante e veloce, in grado di sfruttare meglio le sue energie per ottenere sempre le prestazioni più brillanti. Suzuki fornirà inoltre allo staff dell’Adriatica Ionica Race 2022 una flotta di Swace Hybrid.

– foto Ufficio Stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

