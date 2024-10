ROMA (ITALPRESS) – Le sfide del Suzuki Challenge 2024 sbarcano in Sardegna, in occasione della quinta edizione del Baja Vermentino-Terre di Gallura, valevole come penultimo appuntamento del calendario riservato al trofeo della casa di Hamamatsu e del Campionato Italiano Cross Country, che entrambi si concluderanno in Ungheria, al Raid of the Champions, in programma nel weekend tra l’8 e il 10 novembre. Dopo aver affrontato le prove proposte dal 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, 2° Baja Colline Metallifere, Italian Baja 2024 e il 1° Baja dello Stella, i principali protagonisti del monomarca si sfideranno sugli sterrati sardi nelle due giornate di oggi, venerdì 25, e sabato 26 ottobre, dove ad attendere gli specialisti del fuoristrada in corsa per il Challenge saranno sei speciali da percorrere lungo i tratti selettivi di “Tula-Erula”, “Alà dei Sardi-Budussò” e “Pattada-Oschiri”. A fare da fulcro dell’evento sarà la località di Berchidda, dove sarà collocato il quartier generale della competizione. Non manca nella lista dei concorrenti Alfio Bordonaro, che negli scorsi appuntamenti ha sempre conquistato il vertice della classifica riservata al trofeo. Un’occasione quella del catanese, già vincitore del monomarca nel 2022 e nel 2023, per mettere a segno il terzo sigillo consecutivo. Bordonaro sarà come di consueto navigato da Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1, vettura con cui si è portato al primo posto nella graduatoria con un totale di 124 punti. Tra i concorrenti anche Gianluca Morra, in corsa su Suzuki Grand Vitara appartenente ai T2, condiviso con Stefano Tironi, assieme al quale occupa la seconda posizione in classifica con 55 punti, solo uno in più rispetto ad Alberto Gazzetta, che in Sardegna sarà navigato da Andrea Pizzato su Suzuki Jimny di Gruppo TH. Sempre in lizza tra i veicoli di scaduta omologazione, ci sarà Giuseppe Ananasso, che nella graduatoria del trofeo occupa la sesta posizione con 25 punti, condizione che cercherà di migliorare a Berchidda al volante del Grand Vitara con Rocco Sbaraglia alle note. Davanti a lui, con 35 punti, c’è Lorenzo Codecà, che in Sardegna tenterà il sorpasso su Emilio Ferroni, tra i grandi assenti della trasferta isolana, su Suzuki Grand Vitara di tipo T2 e con Gilberto Menetti sul sedile di destra.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

