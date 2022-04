ROMA (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia Giovani Under 23 ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale e quest’anno Suzuki sarà presente anche sulla Maglia Rosa, la prestigiosa casacca indossata dal leader della classifica generale, icona tra le gare di ciclismo. Durante il Giro U23 lo staff avrà a disposizione lungo tutti i percorsi di gara, che quest’anno toccheranno ben 6 regioni, una flotta 100% hybrid con livrea dedicata, composta da Suzuki Swace Hybrid e Suzuki Vitara Hybrid, per affrontare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente ogni tracciato di gara. Lo staff utilizzerà tre varianti della tecnologia ibrida Suzuki che è rappresentata da Vitara Hybrid 1.4, Vitara Hybrid 1.5 e Swace Hybrid. La Rete Ufficiale Suzuki accoglierà i visitatori al Villaggio Sponsor, allestito nei pressi dei luoghi di partenza e di arrivo delle varie tappe, con i modelli della gamma 100% ibrida. L’edizione 45 del Giro Giovani U23 presenta caratteristiche di percorso che lasceranno spazio anche a forti scalatori per questo Suzuki offre all’organizzazione la regina delle scalatrici, Jimny PRO, che sarà assegnata all’atleta italiano che vestirà la maglia rosa all’arrivo.

