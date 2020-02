Il prossimo fine settimana l’Abruzzo ospiterà la terza tappa del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 powered by Radio Deejay. Chiusa con un clamoroso successo la parentesi dolomitica di San Martino di Castrozza (TN), il Vertical Winter Tour fa ora rotta verso Roccaraso, sull’Altopiano delle Cinquemiglia, in provincia dell’Aquila. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, il Vertical Village farà base in località Pizzalto e animerà il piazzale ai margini delle piste con un denso programma in cui le parole d’ordine saranno Sport, Music & Fun. A Roccaraso Suzuki allestirà uno stand all’interno dei 700 metri quadri del Vertical Village e qui si potrà ammirare da vicino Vitara HYBRID, subito riconoscibile per i nuovi fari a Led. Da un’area adiacente partiranno emozionanti test drive che avranno come grandi protagonisti i modelli Suzuki Hybrid 4WD AllGrip.

Le prove permetteranno di vivere un’esperienza di guida unica e di sperimentare come la tecnologia Suzuki Hybrid e la trazione integrale 4WD Allgrip sappiano lavorare all’unisono, tra paesaggi mozzafiato e in una suggestiva cornice naturale. Tra le auto a disposizione spiccano Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che debuttano in questo periodo in listino con il motore 1.4 Boosterjet. In prova ci saranno anche Ignis Hybrid e Swift Hybrid, le uniche auto ibride del mercato sotto i quattro metri di lunghezza a essere dotate anche di trazione integrale, e un esemplare di Jimny, simbolo della tradizione fuoristradistica di Hamamatsu. Nel parco mezzi del 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 sono quindi presenti tutte e tre le varianti di trazione integrale 4WD AllGrip studiate dagli ingegneri Suzuki.

Ignis e Swift dispongono dello schema a giunto viscoso AllGrip Auto, che trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori quando quelle anteriori perdono aderenza. VItara e S-Cross propongono invece il sistema a controllo elettronico AllGrip Select, che funziona con quattro logiche diverse in base alla modalità di guida selezionata dal pilota. Jimny adotta infine lo specialistico AllGrip Pro, con trazione integrale part-time e marce ridotte.

(ITALPRESS).