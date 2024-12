CATANIA (ITALPRESS) – L’Associazione Humanitatis Progressum, di cui è Presidente Geri Muscolino, con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania e della Polizia di Stato, ha presentato all’ospedale Garibaldi-Nesima il progetto “Divisa Amica” e il progetto “Comune Amico”, inaugurando un murales di 5 metri di larghezza e 2,60 metri di altezza all’interno del reparto di Pediatria, diretto da Antonino Palermo. L’evento è stato allietato anche dalla presenza in corsia di alcune minimoto elettriche che, grazie alla disponibilità di piloti certificati, hanno portato i piccoli ricoverati in giro per i corridoi, regalando loro qualche momento di spensieratezza.

L’entusiasmo dei bambini, infine, ha toccato il proprio apice all’arrivo dei supereroi dei fumetti, quattordici giovanotti in costume che hanno dispensato sorrisi e ilarità.

Accolti dal direttore medico di Presidio, Lita Mangiagli, e dal direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Giuseppe Ettore, all’evento sono intervenuti il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catania, Bruno Brucchieri e il Presidente Noble del Sicilia Shrine Club, Andrea Carbone.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi –

(ITALPRESS).