Superbonus, Burrelli “Grande opportunità in periodo di emergenza”

Superbonus, Burrelli “Grande opportunità in periodo di emergenza”

Il Superbonus 110% è "un'opportunità importante che, se gestita e coordinata bene giuridicamente e tecnicamente, puo' rappresentare una panacea in un periodo di emergenza nel nostro Paese e più in generale in Europa e nel mondo". Lo ha detto il presidente nazionale ANACI, Francesco Burrelli nel corso di un convegno a Catania. fad/mgg