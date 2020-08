JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo aver ottenuto la sua prima superpole, Scott Redding ha anche vinto Gara 1 del Gran Premio di Spagna, prima gara del Mondiale Superbike dopo la lunga pausa per il Covid-19. Il pilota del team ARUBA.IT Racing – Ducati ha battuto il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che chiude davanti a Razgatlioglu che precede l’altra Ducati ufficiale di Chaz Davies. Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) chiude quinto ed è il migliore dei piloti indipendenti dopo aver fatto parte del quartetto di testa per molti giri prima di essere scavalcato da Davies. Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) conferma di trovarsi in un ottimo stato di forma e scattato dalla decima casella arriva sesto sulla linea del traguardo. Settimo posto per Alvaro Bautista (Team HRC) staccato di quattro secondi da Rinaldi e che fa gara a sè precedendo di otto secondi il rientrante Marco Melandri (Barni Racing), bravissimo a recuperare ben 11 posizioni. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), leader della classifica prima di questa gara, chiude nono dopo essere stato scavalcato da Melandri nelle battute finali. Il compagno di squadra di Bautista nel Team HRC, Leon Haslam, è 10° davanti a Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) e Christophe Ponsson (Nuova M2 Racing) che va a punti in occasione del suo ritorno nel Campionato delle derivate di serie come parte del team privato Aprilia in veste di wildcard.

(ITALPRESS).