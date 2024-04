SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Max Verstappen, con il tempo di 32’04″660, ha vinto la Gara Sprint del GP di Cina. L’olandese della RedBull ha impiegato nove giri per passare dalla quarta alla prima posizione ed ha preceduto l’inglese della Mercedes, Lewis Hamilton (secondo a 13″043) ed il messicano e compagno di scuderia Sergio Perez (terzo ad oltre 15″). Quarto il monegasco della Ferrari Charles Leclerc a 17″486, quinta l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (+20″696), quindi le due McLaren: sesto il britannico Lando Norris (+22″088), settimo l’australiano Oscar Piastri (+24″713). Ottavo posto per il britannico George Russell (+25″713) su Mercedes, nono il beniamino di casa, il cinese Zhou Guanyu (Kick Sauber), ad oltre 31″, decimo il danese Kevin Magnussen (Haas) a 37″149. Lo spagnolo dell’Aston Martin, Fernando Alonso, si è ritirato dopo una splendida battaglia a tre giri dalla fine. Verstappen ha poi colto, in 1’33”660, la pole position sul circuito di Shanghai davanti a Perez e Alonso; quarta e quinta la McLaren con Norris e Piastri. Subito a ruota le Ferrari con Leclerc e Sainz, rispettivamente sesto e settimo. Chiudono la top ten Russell (Mercedes), Hulkenberg (Haas) e Bottas (Sauber).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

