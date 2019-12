SUPER G DI VAL GARDENA A KRIECHMAYR, PARIS 5°

Due interruzioni, quasi quattro ore di gara totali, sedici atleti che non hanno potuto prendere parte alla prova: ma alla fine è Vincent Kriechmayr il re del superG di Val Gardena. Sulla Saslong è l’austriaco il più veloce in una gara condizionata dal maltempo: la nebbia ha infatti costretto gli organizzatori prima ad accorciare il tracciato di circa 15 secondi, poi, dopo i primi quattro atleti, a interromperla per circa quaranta minuti. Il quinto a scendere in pista è stato Dominik Paris che non è stato fortunato ed ha chiuso al quinto posto. “Se l’interruzione mi ha condizionato? Non lo so, sicuramente non è stato il massimo – ha dichiarato l’azzurro a fine gara – Qui non sono sempre molto fortunato, vediamo domani in discesa come andrà”. La gara poi è stata nuovamente interrotta dopo il numero venti, ma alle 14.45 è ripresa dopo oltre un’ora e mezza di attesa. Sul podio, oltre all’austriaco, ci vanno anche il norvegese Kjetil Jansrud (+0”05) e il tedesco Thomas Dressen (+0”22) mentre gli ultimi sedici atleti non sono riusciti a disputare la gara perché la nebbia nel primo pomeriggio ha costretto gli organizzatori a far finire la gara in anticipo, risultati validi visto che il numero minimo di atleti al traguardo era già stato raggiunto. “E’ un peccato perché queste interruzioni non fanno bene agli atleti, creano condizioni di difficoltà – ha commentato il presidente della Fisi Flavio Roda – Sicuramente era più importante avere una continuità però non si può far niente con il meteo”. A punti anche Mattia Casse, quindicesimo al traguardo dopo che per larghi tratti è stato in lizza per le primissime posizioni. Nella parte finale poi la nebbia ha compromesso la sua prova. In classifica generale vola al comando proprio Kriechmayr che, grazie al successo odierno, sale a 312 punti superando Pinturault (264). Paris, primo degli italiani, diventa quarto a 249 punti. Domani di nuovo tutti in pista con la discesa libera prevista per le 11.45, nebbia e maltempo permettendo.