Suolo, Centemero (Cic) “Creare distretto circolare sul bio-waste”

BERGAMO (ITALPRESS) - "Il nostro suggerimento è creare un'alleanza per realizzare un distretto italiano di bioeconomia circolare sul bio-waste, il rifiuto a matrice organica che viene raccolto in modo ordinato, viene trasformato in un fertilizzante e ritorna al suolo. Così come possono ritornare al suolo altre matrici di scarto che quotidianamente le nostre attività produttive, dalle attività agricole, alle attività commerciali e alle attività domestiche producono". Lo ha detto Massimo Centemero, direttore del Cic, Consorzio Italiano Compostatori, in occasione del convegno “Dalla terra alla Terra – Il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita”. col/mgg/gtr