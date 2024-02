ROMA (ITALPRESS) – Successo esterno per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatore del Target Center di Minneapolis, i Bucks hanno sconfitto di misura i Minnesota Timberwolves per 112-107 con 33 punti del ‘solitò Antetokounmpo, a referto da top-scorer della serata; tra gli ospiti in campo anche l’ala grande azzurra Danilo Gallinari, che in cinque minuti scarsi di impiego ha raggranellato un solo rimbalzo. Affermazione casalinga dei Los Angeles Lakers, che si impongono per 123-118 sui San Antonio Spurs con 30 punti di James e 20 di Davis; fanno festa, ma lontano dal pubblico amico, anche i Clippers, che passano per 101-95 sul campo dei Memphis Grizzlies nonostante i 29 punti, tra i padroni di casa, messi a segno da Jackson (24 di Leonard tra i californiani). Oklahoma City Thunder a valanga sui Washington Wizards: all’ultimo suono della sirena lo score è di 147-106 con il tandem composto da Gilgeous-Alexander e Holmgren capace di contribuire alla causa con 55 punti complessivi. Affermazione interna dei Golden State Warriors, che nella serata dell’ufficialità del rinnovo contrattuale a cifre record di coach Steve Kerr (35 milioni di dollari sino al 2026), mettono al tappeto i Charlotte Hornets per 97-84 con 15 punti di Curry (ma il suo ‘dirimpettaiò Bridges ne firma 19). Vittoria in volata del Toronto Raptors, che nell’impianto di Atlanta Hawks la spunta per 123-121 con 24 puti di Quickley (stesso bottino per l’idolo di casa Murray). Successi esterni anche per Miami Heat e Denver Nuggets, che si aggiudicano le rispettive sfide con New Orleans Pelicans (106-95) e Portland Trail Blazers (127-112); fanno festa davanti al loro pubblico, infine, sia Philadelphia 76ers (104-97 sui Cleveland Cavaliers) che Houston Rockets (114-110 sui Phoenix Suns).

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]