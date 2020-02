La prima Impreza è stata lanciata nel 1992 con l’obiettivo di sviluppare un’esperienza di guida sicura, divertente e affidabile per tutti i passeggeri in ogni momento. Nel corso degli anni ha guadagnato la sua fama ed è diventato un modello iconico per Subaru, rendendolo il nome più popolare della gamma. Da allora, circa 2,9 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo, di cui 260.000 in Europa. L’Impreza rimane il punto di riferimento nella offerta distintiva di Subaru di veicoli sicuri, divertenti e durevoli nel tempo. In occasione dell’annuale Snow Drive Event di Subaru in terra scandinava è stata svelata la quinta generazione, che celebra il leggendario patrimonio di Impreza con una nuova offerta. La nuova versione, che sarà commercializzata in Italia a partire dal mese di maggio, mira a offrire una sicurezza di collisione di livello assoluto per la massima tranquillità dei passeggeri e una sensazione di maneggevolezza sportiva per l’immancabile piacere di guida.

Prestazioni di guida ed efficienza potenziate grazie al nuovo powertrain ibrido. Accelerazione lineare e reattiva. Potenza aggiuntiva e controllo della coppia altamente reattivo. Riduzione dei consumi. Il sistema di propulsione di nuova generazione combina il motore elettrico con due delle principali tecnologie Subaru: motore Boxer e Symmetrical AWD. Il nuovo modello è equipaggiato con un motore benzina a iniezione diretta da 2,0L a quattro cilindri orizzontali contrapposti che è stato rinnovato nell’80% dei suoi componenti, combinato con un motore elettrico inserito all’interno della scatola del cambio Lineartronic. Questa soluzione permette di ottenere un’accelerazione più lineare del 30% e una coppia altamente reattiva. Il sistema Subaru e-Boxer regola il rapporto di ripartizione della potenza tra il motore a iniezione diretta (DI) da 2,0 litri dedicato e il motore elettrico per adattarsi alle condizioni di guida, cambiando tra 3 modalità di guida: Engine driving (solo endotermico), EV driving (solo elettrico), e Motor Assist driving (endotermico + elettrico).

Da fermo, o a bassa velocità, il solo motore elettrico sospinge la vettura, per una guida silenziosa e a emissioni zero. A seconda delle condizioni del veicolo e della batteria, è possibile guidare esclusivamente in elettrico per distanze di circa 1,6 km e raggiungere velocità fino a 40 km/h. A velocità medie, la potenza sia del benzina che dell’elettrico si combinano per dare un’accelerazione reattiva, lineare ed efficiente nei consumi, mentre ad alta velocità è in funzione solamente il motore Boxer 2,0L DI che provvede anche alla ricarica della batteria. L’e-Boxer offre consumi migliori nel traffico urbano, con situazioni di stop-and-go, dove a seconda dello stile di guida, il consumo di carburante può essere ridotto fino al 10% rispetto all’attuale versione benzina 2,0L. L’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente. Il motore è posizionato, per sua configurazione, molto in basso nella classica posizione, mentre la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l’asse posteriore. Questa soluzione contribuisce ad un centro di gravità ancora più basso e una migliore distribuzione del peso tra anteriore e posteriore del veicolo.

Il SI-Drive, un sistema di gestione delle prestazioni del powertrain che consente al guidatore di personalizzare le caratteristiche dell’acceleratore del veicolo scegliendo tra le modalità ‘Intelligent’ e ‘Sport’, aggiunge maggiore flessibilità per una guida più comoda e divertente. È possibile selezionare la modalità I (Intelligent) per la guida più tranquilla e con migliore consumo di carburante, o la modalità S (Sport) per un maggiore divertimento e piacere di guida. In quest’ultima modalità l’e-BOXER aggiunge la potenza del motore elettrico per migliorare ulteriormente la risposta. Sicurezza complessiva al top della categoria. Sicurezza a 360 gradi. Miglioramento della protezione anticollisione. Tecnologie di sicurezza avanzate. L’Impreza e-Boxer è più sicura che mai grazie alla dotazione di nuove tecnologie di sicurezza avanzate. Il sistema di assistenza alla guida EyeSight è sempre di serie su tutti gli allestimenti. Aggiunge al suo già ricco pacchetto di sicurezza il Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), il Reverse Automatic Braking e il Front View Monitor.

La vettura è stata sviluppata per fornire un livello ideale di visibilità a 360 gradi. I punti ciechi sono ridotti al minimo grazie a un layout ottimizzato. Offre un’eccezionale protezione anticollisione, con un’efficienza di assorbimento di energia superiore del 40% e una trasmissione del carico d’urto migliorata. Il telaio del corpo ad alta resistenza della Subaru Global Platform e il telaio della batteria rinforzato proteggono i componenti elettrici ad alta tensione come la batteria, il convertitore DC-DC e l’inverter. Di serie su tutti gli allestimenti, l’EyeSight, l’innovativa e acclamata tecnologia di assistenza alla guida di Subaru, offre una sicurezza preventiva estremamente affidabile e riduce gli oneri del guidatore grazie a funzioni quali il Pre-Collision Braking Control, l’Adaptive Cruise Control, il Lane Keep Assist e altro ancora. La nuova Impreza è dotata del Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) che rileva i veicoli che si avvicinano dalla parte posteriore. SRVD offre tre funzioni principali per migliorare la visibilità e contribuire a ridurre al minimo le cause più comuni di incidenti: Blind-Spot Detection, Lane Change Assist e Rear Cross-Traffic Alert.

Come per la Forester presentata lo scorso novembre, anche per l’Impreza e-BOXER è disponibile il Rear Seat Reminder, progettato per ricordare la presenza di bambini e/o animali domestici avvisando il conducente di controllare il sedile posteriore prima di uscire dal veicolo. È presente il Reverse Automatic Breaking, per evitare collisioni durante la retromarcia o ridurre i danni da impatto in caso di collisione. I sensori montati sul paraurti posteriore rilevano gli ostacoli durante la retromarcia. Il conducente viene avvisato di eventuali ostacoli rilevati con avvisi sul display e messaggi acustici per aiutarlo a controllare l’area dietro al veicolo. Se esiste un’alta possibilità di collisione, il sistema aziona automaticamente i freni per evitare o ridurre la gravità della collisione.

L’ultima arrivata della Casa delle Pleiadi è equipaggiata anche con il Front View Mirror, una telecamera installata nella parte inferiore della griglia anteriore per consentire al conducente di rilevare veicoli in avvicinamento o pedoni agli incroci con scarsa visibilità al fine di prevenire collisioni frontali e altri incidenti.

Sensazione di guida dinamica migliorata e design rinnovato. Stabilità in rettilineo e controllo. Riduzione di rumore e vibrazioni. Comfort di marcia. Costruita per sfidare le condizioni atmosferiche e stradali più difficili, la nuova Impreza condensa alla perfezione i tre pillar della Casa delle Pleiadi: Safe, Fun tough. Il sistema di trazione integrale imposta il baricentro della vettura 1 mm più in basso e offre nuovi valori dinamici che si traducono in maneggevolezza e stabilità superiori, prestazioni migliorate in termini di prevenzione dei pericoli, sospensioni aggiornate, sterzata più reattiva, vibrazioni eccezionalmente basse e comfort di guida. La trazione integrale simmetrica e permanente, un marchio di fabbrica dei veicoli di Subaru, offre sicurezza e capacità per tutte le condizioni atmosferiche, mentre l’Active Torque Vectoring offre prestazioni di guida e sterzata migliorate.

Con la SGP vi è un innalzamento della rigidità del telaio (rigidità flessionale laterale anteriore + 90%, rigidità torsionale + 70%, rigidità delle sospensioni anteriori + 70%, rigidità del sottotelaio posteriore + 100%). Significativi miglioramenti apportati alle sospensioni e ad altri sistemi associati hanno permesso di eliminare le vibrazioni del sistema di sterzata, del pianale e dei sedili. La nuova Subaru Impreza e-BOXER ha un handling eccezionalmente reattivo e stabile in modo che l’auto scorra sulla strada esattamente come il guidatore intende, richiedendo meno correzioni dello sterzo per ridurre l’affaticamento sui lunghi viaggi. Il nuovo modello presenta un design più sportivo basato sul concetto ‘Sporty & Advance’, pur mantenendo una forte somiglianza con il resto della gamma. L’esterno della vettura è stato rinnovato in particolare per quanto riguarda la copertura del paraurti anteriore e il design della griglia per conferire un aspetto sportivo elegante e aggressivo. Il design anteriore esprime una sensazione più aggressiva, con un profilo nitido che va dalla griglia anteriore ai fari e un semplice paraurti di grandi dimensioni che è stato sviluppato per enfatizzare una posizione ampia e bassa.

I fari anteriori con tecnologia LED hanno un nuovo disegno che conferisce alla nuova Impreza un look ancora più sportivo. Il design delle luci posteriori è stato perfezionato adottando una finitura superficiale oscurata per enfatizzare il disegno a forma di C che richiama quello dei fari anteriori. Il rinnovamento del design esterno coinvolge anche i nuovi cerchi in lega da 17′. Lo stile diventa più sofisticato e si dà maggiore risalto al feeling sportivo.

