L’abbinamento delle innovative maniglie a scomparsa e l’accesso senza chiave si presenta come un vero incontro tra design e tecnologia. In attesa di poter vedere questa innovazione anche in ambito domestico, possiamo goderci la sua realizzazione messa in pratica su DS 3 Crossback che riconosce la chiave a 3 metri di distanza, mentre lo sblocco delle portiere avviene automaticamente quando ci si trova a 1,5 metri di distanza. L’estrazione delle maniglie dalla carrozzeria passa da 30 a 60 mm, in modo da poter prima essere ben visibili e successivamente aperte appoggiando la mano. Scompariranno automaticamente dopo 3 minuti di inattività, oppure a veicolo in movimento quando la velocità supera i 3 km/h. Chi preferisce intervenire manualmente, potrà farlo semplicemente appoggiando il dito sulle maniglie, attivando in questo modo lo sblocco oppure blocco della vettura in modalità manuale. Le impostazioni automatiche, inseriscono in ogni caso un blocco delle portiere quando le chiavi si trovano a 2 metri di distanza dalla vettura, per proteggerla da possibili furti.

(ITALPRESS).