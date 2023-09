Stupro di gruppo a Palermo, Lagalla “Poteva succedere ovunque”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'evento disgraziato del 7 luglio della violenza sessuale su una ragazza è avvenuto a Palermo ma si sarebbe potuto collocare, purtroppo, in qualunque luogo d'Italia e del mondo. Le cronache, purtroppo, sono piene di queste notizie ma è ovvio che noi dobbiamo prevenire il rischio che singoli episodi possano minare la percezione complessiva della sicurezza". Così il sindaco Roberto Lagalla a margine della firma del protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città" per una maggiore sicurezza in città. xm3/vbo/gsl