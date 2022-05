VENEZIA (ITALPRESS) – In occasione del trentesimo anniversario dalla strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e la scorta, il Comune di Venezia ha voluto partecipare nella giornata di oggi, a due campagne in ricordo delle vittime di mafia, di cui una promossa dall’associazione Libera, l’altra voluta dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci). La Presidenza del Consiglio comunale ha accettato l’invito del presidio di Libera di esporre un lenzuolo bianco sulle facciate dei palazzi istituzionali cittadini. Il drappo ha svolto un percorso itinerante su tutti i Municipi della città, con partenza in mattinata da Mestre, passando per Favaro, Marghera e Chirignago. Nel pomeriggio si è proseguito al Lido per terminare il percorso a Ca’ Farsetti, dove era presente Clotilde Ocone, in rappresentanza del coordinamento provinciale di Libera e presidio Mestre – Venezia. A questa iniziativa hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale, l’assessore alla Sicurezza, i presidenti delle Municipalità e altri assessori e consiglieri.

Il lenzuolo bianco è un’opera di Umberto Mariani, artista e autore di una personale nell’ambito della Biennale di Venezia 2022. Nel chiostro di Santa Maria del Carmelo, presso il liceo artistico Michelangelo Guggenheim, Mariani ha posizionato 28 drappi realizzati in tessuto bianco plastificato, in parte drappeggiato, in omaggio all’iniziativa partita da Palermo, di esporre lenzuola bianche sui balconi come simboli di pulizia morale e di correttezza civica. Proprio una delle installazioni di Mariani è stata usata oggi sui palazzi istituzionali.

Alle 17.57, ora esatta della strage di Capaci, il sindaco di Venezia ha poi partecipato alla campagna promossa dall’Anci denominata “Capaci chiama Italia”. All’esterno di Ca’ Farsetti è stato osservato un minuto di raccoglimento in contemporanea con tutti i Comuni aderenti, ed è stato eseguito il brano del “Silenzio” da un trombettista.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).