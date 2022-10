Stoltenberg “Nato con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”

Il sostegno all'Ucraina durerà "per tutto il tempo necessario". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa. Secondo Stoltenberg la guerra non "sta andando come previsto" dal presidente russo Vladimir Putin. fsc/gsl (Fonte video: NATO News)