BOLOGNA (ITALPRESS) – “C’era chi pensava a una concorrenza tra Monza e Imola, io ho sempre pensato che dovevano esserci tutti e due”. Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, rivendica con orgoglio la presenza di due circuiti italiani nel calendario di Formula Uno. “Penso che fosse difficile solo pensare alla situazione di oggi – le sue parole durante la presentazione del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, in programma a Imola dal 22 al 24 aprile – Abbiamo lavorato tutti insieme, persone appassionate. In primis il presidente Bonaccini che rappresenta una Regione che ha tutte le carte in regola per portare tutto ciò, il ministro Di Maio, Giovannini, il sindaco di Imola che si è battuto come un leone. Poi un uomo come Giancarlo Minardi, oltre a Stefano Domenicali che ci ha aperto le porte. Noi siamo stati bravi a sfruttare questa opportunità”. Sticchi Damiani ha poi aggiunto: “La Ferrari ha seminato sul territorio in aziende anche piccole, a cui si rivolgono altre aziende di Formula Uno. Siamo così abituati a queste cose che non ce ne rendiamo conto. Per la Ferrari abbiamo molto sofferto. Qualcuno diceva che saremmo dovuti andare a Londra per riprenderci. Invece Elkann e Binotto sono andati avanti con le proprie forze. E’ il risultato di cervelli e teste italiani in un periodo in cui si pensava tutto fosse finito. C’è ancora tanto da fare, ma sentire l’inno italiano in due gare su tre è stato molto bello”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com