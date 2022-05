ROMA (ITALPRESS) – “Questa sarà la 19esima edizione del rally Italia Sardegna in Sardegna quindi si tratta ormai di un evento tradizionale e ben collocato”. Lo ha dichiarato il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani a margine della presentazione del Rally Italia Sardegna nella sede ACI di Roma. “Abbiamo vinto la scommessa che abbiamo fatto nel 2003 quando decidemmo di spostare il rally da Sanremo alla Sardegna, ovvero quella di portare una delle gare più belle del mondo in una delle terre più belle del mondo”, continua Sticchi Damiani. “Sono meravigliosi gli scenari nei quali sono incastonate le prove speciali. Questo è anche un modo importante per far conoscere una terra straordinaria. E’ davvero una terra che merita di essere conosciuta e apprezzata da tutto il mondo” ha detto Sticchi Damiani. “La Rai, con Rai Sport, ci seguirà anche quest’anno e questo è per noi una grande soddisfazione. Abbiamo sessanta iscritti ma perchè abbiamo purtroppo dovuto rinunciare ad averne un numero superiore nonostante le richieste, ma contiamo il prossimo anno di aumentare di ulteriori 20/25 partecipanti”, conclude il numero uno dell’Aci.

