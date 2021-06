Stellantis partecipa alla prima edizione del MIMO, Milano Monza Motor Show che si terrà dal 10 al 13 giugno 2021 a Milano e a Monza. Per il Gruppo, la presenza all’evento ha un forte valore sia sostanziale sia simbolico: per la prima volta, infatti, il pubblico italiano potrà ammirare da vicino le novità e alcuni tra i modelli più significativi dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroèn, DS Automobiles, Peugeot, Opel e il nuovo servizio di car sharing LeasysGO!. Inoltre, la partecipazione al Motor Show – gratuito e fruibile in totale sicurezza – è un forte segnale di ripartenza per tutto il mondo dell’automotive, un ideale abbraccio con tutti gli automobilisti e gli appassionati.

“Nonostante tutte le difficoltà derivanti dalla pandemia non ci siamo mai fermati, e anzi abbiamo approcciato al nostro business con nuovo slancio commerciale e creativo, offrendo ai nostri clienti la possibilità di scegliere un’auto nuova in totale sicurezza. Cito a proposito lo sviluppo dell’e-commerce e l’operazione Concessionari Sicure, che hanno garantito continuità nel rinnovamento del parco circolante” dichiara Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia.

“Oggi con Stellantis siamo protagonisti di una transizione ecologica democratica: vogliamo essere leader anche nel mercato dei veicoli elettrificati e siamo già da ora pronti a proporre una gamma di vetture davvero eterogenee, accessibili, sicure e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente. Dall’anticonformista e rivoluzionaria Citroèn AMI – 100% E’LECTRIC, che si può guidare dai 14 anni, alla Fiat Nuova 500, l’elettrica più venduta in Italia, sino all’icona Jeep® Wrangler 4xe, che oggi si mostra con la migliore capability off road di sempre grazie alla tecnologia ibrida plug-in, abbiamo una risposta per ogni esigenza. Presidiamo ogni segmento con brand ricchi di storia e già proiettati al futuro, ed è emozionante per noi mostrarci al pubblico con la forza di un grande gruppo, e con alcune tra le nostre più significative novità, in un contesto di ottimismo. Ritorniamo a un Salone, per la prima volta come Stellantis, e siamo fiduciosi di poter essere al centro della ripartenza” conclude Ficili.

L’inaugurazione dell’esposizione statica è fissata per le ore 10.00 del 10 di giugno alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala e delle istituzioni, in Piazza del Duomo. Sempre in Duomo, alle 18.00 prenderà il via la spettacolare “Premiere Parade” che coinvolgerà tutte le novità e alcune tra le vetture più rappresentative del Gruppo. Il giorno seguente, dopo il ritrovo in largo Ascari, le vetture raggiungeranno l’Autodromo di Monza e potranno sfilare sulla pista di Formula 1: sarà una nuova occasione per mostrare al pubblico la flotta di Fiat Nuova 500 targata LeasysGO!, il servizio di car sharing ecosostenibile ideale per muoversi in ogni città con un modello iconico che, come la sua antesignana del 1957 è stato concepito per rivoluzionare la mobilità, anche nel senso della fruizione condivisa. Il cuore di Milano, dunque, sarà anche il cuore della manifestazione con le pedane che ospiteranno le novità di oltre 60 case automobilistiche e motociclistiche partecipanti. In Piazza del Duomo il pubblico potrà ammirare Fiat Nuova 500, Alfa Romeo Giulia GTAm, Jeep Wrangler 4xe, Nuova Citroèn E’-C4 – 100% E’LECTRIC, DS 9 E-TENSE, Opel Mokka-e, Peugeot 308, mentre presso il Castello Sforzesco l’attenzione sarà ulteriormente concentrata sulla sostenibilità, con proposte Stellantis davvero per tutti.

Riflettori puntati dunque su Citroèn AMI – 100% E’lectric, su Fiat Nuova 500 3+1, su SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In, su Opel Mokka-e, su Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, su Peugeot e-2008, su DS 3 Crossback E-TENSE e su Jeep® Wrangler 4xe. Inoltre, per ciascuna vettura presente sarà disponibile il QR code, che rimanderà a una pagina dedicata sulla quale i visitatori potranno trovare tutte le informazioni sul modello come i dati della vettura esposta, un testo descrittivo, foto e video gallery, i link al sito ufficiale del brand, al configuratore e al form per richiedere un preventivo.

