TORINO (ITALPRESS) – L’incontro del CEO di Stellantis Carlos Tavares con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo previsto per il 28 marzo, spiega un portavoce della casa automobilistica, fa parte dei regolari colloqui che Tavares ha con le autorità locali e nazionali dei principali paesi in cui Stellantis è radicata. L’Italia, e in particolare la Regione Piemonte e la Città di Torino, sono al centro di Stellantis.

