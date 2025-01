TORINO (ITALPRESS) – Si chiama “Elettrico Facile” ed è il nuovo approccio di Stellantis al mondo dell’elettrico. Una vera e propria offensiva per sostenere la diffusione dei veicoli elettrici che può contare sulla gamma più completa del mercato con soluzioni su misura per ogni esigenza del cliente sia sul fronte del prodotto sia sul fronte dell’assistenza e dei servizi finanziari. L’obiettivo è rendere più semplice per qualsiasi automobilista il passaggio da una vettura con il motore termico ad una completamente elettrica. “Elettrico Facile – afferma Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis Italia – è il nostro approccio al mondo dei veicoli elettrici. Con la gamma più completa del mercato, offriamo soluzioni su misura per ogni esigenza del cliente, sia in termini di prodotto che di assistenza e servizi finanziari. Il nostro obiettivo, insieme alla nostra rete di concessionari italiani, è rendere il passaggio dai motori termici ai veicoli elettrici semplice e accessibile per tutti gli automobilisti”. La vasta offerta di veicoli elettrici Stellantis soddisfa le esigenze di ogni tipologia di cliente e permette di scegliere tra city car come la Fiat 500e, la Citroèn e-C3, l’Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Leapmotor T03 o medie compatte come le Citroèn C4 e Citroèn C4X, l’Opel Astra e la Peugeot 308. Stellantis ha anche la gamma più completa dei piccoli SUV elettrici come Jeep Avenger, Peugeot 2008, Opel Mokka e FIAT 600e o l’essenza del Premium come Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Junior e DS3.

Per chi cerca le performance ci sono 500 Abarth e 600 Abarth, Alfa Romeo Junior Veloce ma, nello stesso tempo, per chi utilizza l’auto per lunghe percorrenze ci sono vetture con un’autonomia best in class fino a 700km come le Peugeot 3008 e 5008 e l’Opel Grandland. E ancora, i due capi estremi della gamma più completa: i veicoli di micromobilità urbana come la Citroèn AMI e la FIAT Topolino e i veicoli Commerciali da record con la nuova gamma di Fiat Professional, Citroèn, Opel e Peugeot. L’offensiva di prodotto continuerà nel 2025 con importanti lanci per ogni marchio Stellantis, arrivando ad avere sul mercato una sessantina di modelli di veicoli elettrici. E la prossima novità alle porte riveste un’importanza particolare per il mercato italiano: la Grande Panda, disponibile anche in versione ibrida. “Elettrico Facile” offre ad ogni cliente soluzioni finanziarie personalizzate, con tassi d’interesse del 2,99% per prodotti iconici come la 500 elettrica, presentata anche nella nuova edizione da collezione Giorgio Armani, o, ad esempio, l’offerta 50/50 sulla nuova arrivata Citroen eC3, che permette di pagare il 50% della vettura, e poi 0 rate per 2 anni e poi decidere se tenere, sostituire o restituire la vettura, o ancora la stessa rata offerta per le diverse alimentazioni, elettrica, ibrida o benzina, per Jeep Avenger e Peugeot 2008.

Il massimo dell’accessibilità, con un contenuto di prodotto tutto di serie da segmento superiore, è offerto dalla nuova Leapmotor T03 che è disponibile da gennaio a 15.500 euro. “Elettrico Facile” coinvolge anche Spoticar e in particolare le vetture elettriche e plug-in ibride presenti sul sito Spoticar, indicate dal flag “Elettrico facile”. L’offerta permette, in caso di finanziamento, tasso 0% e prima rata aprile 2025. L’easyWallbox è inclusa. E ancora, per i clienti che preferiscono testare la loro compatibilità con una vettura elettrica e superare le barriere di accesso all’elettrico, la flessibilità di potere uscire dal contratto anticipatamente dopo 12 mesi, con FLEX&FREE, il noleggio a lungo termine di Stellantis Renting dedicato ai privati. “Elettrico Facile” guarda con attenzione anche al mondo della clientela business e delle grandi aziende con le soluzioni di noleggio a lungo termine proposte da Leasys, che oggi amplia ulteriormente i benefici per chi sceglie veicoli a basse emissioni. Sarà infatti a breve disponibile “Leasys e-MOVE”, la nuova formula di mobilità con un set di servizi dedicati all’elettrico inclusi in un canone mensile ancora più accessibile. E, chi cerca più flessibilità, può avvicinarsi alle nuove motorizzazioni usufruendo della possibilità di uscita dopo 12 mesi senza penali. Altro aspetto per facilitare la scelta … e la ricarica della vettura… è la Wallbox sempre inclusa nelle offerte dei prodotti dei marchi Stellantis, insieme alla nuova app Free2Move Charge e alla card, per semplificare ulteriormente l’esperienza di ricarica pubblica.

Per promuovere l’approccio di Stellantis alle vetture elettriche e scoprire tutta la gamma dei veicoli, non solo elettrici, durante il week-end del 24-25 gennaio le concessionarie di tutti i marchi Stellantis saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate e supporto, con dei professionisti del mondo elettrico che seguiranno i clienti nel processo di prova della vettura, al fine di presentare le caratteristiche tecniche dei veicoli e le principali informazioni su modalità e tempi di ricarica, oltre che fornire utili consigli sulle tecniche di guida da adottare per beneficiare al meglio dei vantaggi delle vetture elettriche.

