Stellantis, Fim Cisl “-10,5% produzione Italia rispetto pre-Covid”

Nel primo semestre 2021 Stellantis negli impianti italiani ha prodotto 407.846 unità, in aumento del 59.95 sull'anno precedente, ma rispetto al 2019 pre-covid si registra un calo del 10,5% con un calo del 20,4% per le auto e un aumento del 9,8% per i veicoli commerciali. Ne parla Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl. jp/sat/red