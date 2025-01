ROMA (ITALPRESS) – Stefano Cigarini entrerà a far parte di Merlin Entertainments dal 1° marzo 2025 in qualità di Divisional Director Merlin per Gardaland ricoprendo anche il ruolo di Amministratore Delegato del Resort. Cigarini porta con sè una vasta esperienza come Amministratore Delegato del parco Cinecittà World e Senior Vice President Entertainment and Events di Ferrari, alla guida di eventi mondiali, esperienze di marca, parchi a tema e musei della casa italiana di auto sportive di lusso.

In precedenza, Cigarini ha diretto e sviluppato parchi di divertimento in Italia, Europa, Emirati Arabi, Russia e operato come Direttore Marketing per Universal Studios e Sony BMG Music Company prima di assumere nel 2001 il ruolo di Amministratore Delegato di Cinecittà Entertainment, la società di sviluppo degli storici Studios cinematografici e televisivi di Roma.

Nel 2008 è diventato Amministratore Delegato di Zoomarine e nel 2011 ha assunto lo stesso ruolo a MagicLand. Nel 2016 è approdato a Cinecittà World, rilanciandolo con successo tanto da farlo diventare il quarto parco divertimenti italiano.

“Cigarini è un leader stimato nel business dell’entertainment e dei parchi tematici e porta a Gardaland Resort un’esperienza di grande valore”, si legge in una nota di Gardaland.

Ha conseguito una laurea in Musica e Spettacolo presso l’Università di Bologna ed un Master in Marketing e Comunicazione presso Mediaset.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Stefano nel nostro team, in occasione del 50° anniversario del parco, certi che il suo contributo sarà prezioso, e ringraziamo Sabrina de Carvalho per gli ottimi risultati come AD di Gardaland augurandole ulteriori successi nel suo nuovo ruolo come Regional Managing Director UK nel gruppo Merlin”, prosegue la nota.

– Foto ufficio stampa Gardaland –

