DOMODOSSOLA (ITALPRESS) – Un dominio assoluto per un titolo strameritato. Stefano Bonetta, 26 anni di Cambiasca (VB), ha vinto il primo Campionato Italiano di Rimbalzello, il gioco di abilità che consiste nel far rimbalzare un sasso sul pelo dell’acqua per fargli compiere la maggior distanza possibile. La gara si è disputata a Domobianca365, la località turistica di Domodossola, a 1600 metri di altezza nel lago dell’Alpe Casalavera. Con un lancio di 85 metri Bonetta ha conquistato il primo posto nella serie di 5 lanci di qualificazione per poi migliorarsi ancora nei tre lanci di finale, a cui si sono qualificati i migliori 10 della prima fase, con una misura finale di 90 metri. E’ dunque lui il primo tricolore della storia nel Campionato Italiano di Rimbalzello, un evento che all’estero, vede la disputa di campionati mondiali – i World Stone Skimming Championships – disputati in Scozia. Sul podio anche Paolo Antongioli con 45 metri e Rednis Fejzulliam con 43 metri che non sono riusciti a migliorare nella finale la misura di 60 metri ottenuti in qualificazione.

Tanto divertimento per i cinquanta concorrenti al via che si sono dati battaglia attorno alle limpide acque del Lago dell’Alpe Casalavera, che si trova all’interno del comprensorio di Domobianca365. “E’ stata una giornata di allegria e spettacolo – ha dichiarato Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – che ha coinvolto tanti appassionati della montagna che oggi hanno trovato un motivo in più per venire a visitare la nostra località – Certamente replicheremo il prossimo anno questo evento che potrà anche essere la data finale di un circuito organizzato anche in altre località”.

Foto Ufficio stampa

(ITALPRESS).

