Stati d’infanzia, a Roma una mostra sulla povertà educativa

Ottanta scatti che raccontano la vita dei bambini che vivono in condizioni di povertà educativa. Il museo di Roma in Trastevere ospita la mostra fotografica "Stati d'infanzia-Viaggio nel paese che cresce", un reportage di oltre 80 fotografie per far conoscere la missione dell'impresa sociale "Con i bambini", come spiega il presidente Marco Rossi-Doria. xc3/mgg/gsl