TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Inizio a sentire il peso della medaglia sul collo, sta iniziando a concretizzarsi quello che è successo. E’ una cosa indescrivibile”. Lo ha detto Massimo Stano dopo la premiazione al Tokyo Olympic Stadium dove il pugliese ha ricevuto la medaglia d’oro per la vittoria nella 20 km di marcia. “Stanotte non sono riuscito a dormire, mi sono detto: prima voglio la medaglia al collo e poi si pensa a dormire. Sono davvero contento per la premiazione e anche per Antonella (Palmisano ndr). Ieri prima della gara l’ho cercata per motivarmi, è il mio leader, il mio capitano e io le avevo detto che la vittoria me la sentivo per tutti e due, non solo per me”.

(ITALPRESS).